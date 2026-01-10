Taxi förare Dag/Kväll

Montana Taxi AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-01-10


Montana taxi AB nu söker Taxiförare på heltid eller deltid för både Uber och Bolt.
Krav - B körkort samt taxiförarlegitimation.
(ingen erfarenhet krävs)
Ring: 0702205641 eller 0702183685
Ni som har ett mål att få ut en lön på 20.000 till 40.000 kronor i månaden så är det helt möjligt.
Möjlighet för både dagtid & kvällstid.
Ring gärna för mer information och ansökan (har lite dålig koll på mejlen)

Område:
Värmdö, Solna, Sundbyberg , Järfälla, Kista, Sollentuna, Upplands Väsby, Bromma, ...

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
tel 07022056421
E-post: montanataxiab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montana Taxi AB (org.nr 559426-6032)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9677106

