taxi förare
Aziri, Djezair / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-08
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Taxiförare sökes till vårt åkeri
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxiförare till vårt åkeri.
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation.
Är punktlig, pålitlig och har ett trevligt bemötande.
Kan arbeta flexibla tider.
Behärskar svenska. Andra språk är meriterande.
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Provisionslön enligt överenskommelse (procent på inkörd omsättning).
Bra arbetsvillkor.
Trevlig arbetsmiljö och möjlighet till långsiktigt arbete.
Är du intresserad? Kontakta oss för mer information eller skicka din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: info@taxiaziri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aziri, Djezair Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aziri, Taxi Jobbnummer
9997509