Tax Accountant
Avaron AB / Ekonomijobb / Solna Visa alla ekonomijobb i Solna
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig roll i en nordisk bank- och finansverksamhet där skattefrågor är en central del av både den löpande redovisningen och den långsiktiga utvecklingen. Här får du arbeta nära redovisning, business control och andra nyckelfunktioner, samtidigt som du bidrar i dialogen med koncernens skattefunktion och externa parter.
Rollen har ett brett ansvar med fokus på bolagsskatt, moms och korrekt skatteredovisning i nordiska verksamheter. Du arbetar både operativt och kvalificerat, med allt från återkommande rapportering till mer komplexa frågeställningar kopplade till förändringar i verksamhet, regelverk och struktur. Det här är en roll för dig som vill kombinera specialistkunskap med påverkan i en reglerad och affärsnära miljö.
Det gör rollen extra intressant att du får vara med och utveckla processer, stötta verksamheten i viktiga skattefrågor och bidra i förändringsarbete med tydlig affärspåverkan.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för att ta fram skatteberäkningar i Sverige och Norge.
Du bidrar i arbetet med att etablera nya skatteberäkningar för nya filialer efter organisatoriska förändringar.
Du ansvarar för upprättande och inlämning av momsdeklarationer i Sverige och Norge.
Du säkerställer korrekt redovisning av skatter i månads- och årsbokslut samt intern och extern rapportering.
Du stöttar verksamheten i skatterelaterade frågor genom hela projekt- och transaktionskedjan, från planering till genomförande.
Du för dialog med Skatteverket, andra myndigheter, externa rådgivare och externa revisorer.
Du deltar i och driver projekt kopplade till nya regelverk, lagändringar och verksamhetsförändringar.
Du identifierar och implementerar förbättringar inom processer, interna kontroller och rapportering.
KravDu har akademisk examen inom redovisning, finans, ekonomi eller motsvarande.
Du har flera års erfarenhet av kvalificerat skattearbete.
Du har god kunskap inom bolagsskatt och moms.
Du har erfarenhet av skatteredovisning, skatteberäkningar och skatterapportering.
Du är van att hantera komplexa frågeställningar och omsätta regelverk till praktiska och affärsmässiga lösningar.
Du arbetar strukturerat och har god analytisk förmåga.
Du trivs med att arbeta självständigt och samarbeta över funktions- och landsgränser.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från bank, finanssektorn eller annan reglerad verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174295-2132403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
10023272