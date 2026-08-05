Rangerare till nattpass på Martin & Servera i Malmö
Martin & Servera Aktiebolag / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-08-05
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Vi söker nu dig som trivs med ett aktivt arbete och vill hjälpa oss att säkerställa högklassiga leveranser till våra kunder, tillsammans med ett härligt gäng drivna kollegor på terminalen i Malmö.
Vad kommer du att göra?
Som rangerare har du en viktig roll i att säkerställa att våra kunder får sina varor i rätt skick och i rätt tid. Du ansvarar för att varor packas, komprimeras, rangeras och färdigställs för leverans. Du ser också till att rätt varor kommer med på rätt leveranser och att kvaliteten motsvarar de höga krav och förväntningar som våra kunder har på Martin & Servera.
I rollen hanterar du även ankommande gods och ser till att det tas om hand på ett korrekt och effektivt sätt. Vid behov kan du också hjälpa till med leveranser till våra kunder. Ordning och reda är en naturlig del av arbetet, vilket innebär att städning och underhåll av arbetsytor ingår i de dagliga arbetsuppgifterna.
Vad söker vi hos dig?
Jobbet på vår terminal är fysiskt, så det är viktigt att du trivs med ett aktivt arbete och gillar att vara i rörelse under arbetsdagen. Tjänsten innebär nattskift och passar dig som trivs med ett högt tempo och vill ha dagarna fria.
Hos oss bidrar alla till helheten. Vi samarbetar nära varandra, kommunicerar öppet och hjälps åt för att nå våra mål.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, noggrann och ha respekt för råvarorna vi hanterar. Vi uppskattar också medarbetare som tar initiativ och vill bidra till att utveckla våra arbetssätt och vår verksamhet.
För att söka jobbet behöver du:
ha fyllt 18 år
kunna förstå instruktioner och kunna göra dig förstådd på svenska
ha god samarbetsförmåga och vara flexibel
Det är meriterande:
om du har truckkort A2, A4 eller B1
om du har erfarenhet från terminal-, lager- eller logistikarbete.
Din arbetsplats
På vår terminal i Malmö är vi cirka 20 medarbetare som tillsammans skapar en arbetsplats präglad av samarbete, engagemang och god stämning. Här blir du en del av ett team som ställer upp för varandra och där humor, respekt och gemenskap är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, kollektivavtal och uppskattade personalförmåner som ett generöst friskvårdsbidrag samt frukost- och lunchförmån. Som en av Sveriges ledande grossister inom restaurang- och storköksbranschen är vi också en stabil arbetsgivare med fokus på långsiktig utveckling och hållbar tillväxt.
För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Vi genomför bakgrundskontroll på alla kandidater som vi avser att träffa på intervju.
Sista dag att ansöka är 21 augusti. Vi tillämpar löpande urval.
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Anställningsform: Vi rekryterar två tjänster: en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning samt ett vikariat på 10 månader med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Nattschema kl. 01:00-08:57
Antal lediga befattningar: 2
Adress: Martin & Servera Logistik AB - Blidögatan 27, Malmö
För frågor om tjänsten kontakta: Magnus Ragnarsson, magnus.ragnarsson@martinservera.se
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta: Alva Hammarstedt, alva.hammarstedt@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Isabella Karlsson, Handels, isabella.karlsson@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
Blidögatan 27 (visa karta
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211 24 MALMÖ Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10023247