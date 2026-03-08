Tandteknikerbiträde till Dentali
2026-03-08
Dentali söker en ambitiös Tandteknikerbiträde till vårt team.
Kliniken har 8 rum, ett röntgenpanorama- och CBCT-rum, konferensrum .......och mer i botvåningen och tandtekniker lab. i andravåningen av kliniken.
På den här kliniken kommer du att känna dig som hemma, alla våra teammedlemmar kommer från hela världen så att vi kan prata flera språk.
Några kvalifikationer vi efterfrågar:
• Ha erfarenhet
• Vara uppgraderad och ha kunskap om de nya teknikerna och materialen
• Kan arbeta med smile design
• Full anatomisk fasader eller med Porslin
• Protetik för implantat
• Digital design
Skicka ditt CV och bilder på arbeten du utfört till detta mail alialialwash@hotmail.com
+46704775052
Klinikadress: Dentali - Nordanvindsgatan 2a, 41712 Göteborg Sverigehttps://www.dentali.sehttps://www.instagram.com/dentali3a/
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: ali@dentali.se
