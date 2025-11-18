Tandsköterska Varberg, Hagmans Tandvård
2025-11-18
Information om arbetsplatsen
Vi är fem tandsköterskor, två tandhygienister och fyra tandläkare.
Vår klinik har funnits sedan 1983 - i nuvarande regi sedan 2011. Vi bedriver främst allmäntandvård för vuxna men har även en liten andel barn och remisser för kosmetisk tandvård och kirurgi. De trevliga lokalerna består av fem behandlingsrum, steril, väntrum, reception, personalrum och omklädningsrum.
Hos oss följer man patienten genom deras besök, från att de kommer till att de är klara, d v s du tar hand om patienten genom hela deras besök. Tillsammans med tandläkaren utför du undersökningar och behandlingar och sedan tar du hand om patienten och bokar ev nya tider och löser fakturering. Vi har också ett mindre tandtekniskt laboratorium där vi utför protetiska arbeten med CAD/CAM. I arbetsuppgfiterna ingår även sterilarbete.Kvalifikationer
Du är examinerad tandsköterska och brinner för ditt yrke och mötet med människor. Vidare är du trygg i din profession och vill utvecklas inom tandsköterskans kompetensområde. Du har ett gott patientbemötande och värdesätter samarbetet mellan kollegor. För dig och för oss är det viktigt att du håller god kvalité, är intresserad av odontologiska frågor och vill vara med och förbättra våra vårdprocesser. Vidare arbetar du självständigt och har ett ekonomiskt tänk. Du ska behärska det svenska språket och uttrycka dig väl i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Engagemang, empati, vårdkvalitet och vilja att arbeta i ett större team är för oss viktiga egenskaper.
Övrig information
Tjänsten är på 100%.
intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
