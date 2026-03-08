Tandsköterska, Varberg
Varbergs Tandläkargrupp AB / Tandsköterskejobb / Varberg Visa alla tandsköterskejobb i Varberg
2026-03-08
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs Tandläkargrupp AB i Varberg
Varbergs Tandläkargrupp söker tandsköterska till modern och växande klinik
Varbergs Tandläkargrupp befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och vi söker nu en engagerad tandsköterska för att stärka vårt team.
Vi är en modern och centralt belägen klinik i hjärtat av Varberg, utrustad med fyra behandlingsrum, CBCT, mikroskop och helt digital arbetsmiljö. Kliniken är nybyggd och utformad för att möjliggöra högkvalitativ och effektiv vård.
Vi värdesätter en öppen och inkluderande arbetsmiljö där korta beslutsvägar, samarbete och olika perspektiv uppmuntras. Vår gemensamma vision är tydlig: att alltid erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården och servicen.
Vi söker dig som är:
Självständig, ansvarstagande och van vid att fatta egna beslut
Kommunikativ och professionell i mötet med patienter
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Intresserad av delegerat arbete och att utvecklas i din roll
Driven, positiv och vill bidra aktivt till både din egen och företagets utveckling
Tjänsten är på heltid med placering i vår klinik i centrala Varberg. Är du nyexaminerad och vill utvecklas inom tandvården, erbjuder vi goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att bli en del av Varbergs Tandläkargrupp! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: therese@varbergstandlakargrupp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Tandläkargrupp AB
(org.nr 559495-9925)
Östra Långgatan 30 (visa karta
)
432 41 VARBERG Kontakt
Klinikkoordinator
Branka Polic branka@varbergstandlakargrupp.se 070-070 64 48 Jobbnummer
9783554