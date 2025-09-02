Tandsköterska på deltid
Adel AB / Tandsköterskejobb / Mölndal Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal
2025-09-02
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adel AB i Mölndal
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår klinik på deltid.
Arbetsuppgifterna består av att assistera tandläkare, ta röntgen, sterilisera instrument, sköta hygienrutiner samt viss administration.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
Noggrann, flexibel och med god samarbetsförmåga.
Erfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Deltid enligt överenskommelse.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@kalleredtandvard.se
Urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Kållered tandvård
031-404040info@kalleredtandvard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Info@kalleredtandvard.se Arbetsgivare Adel AB
(org.nr 559414-3447)
Gamla riksvägen 48B (visa karta
)
428 32 KÅLLERED Arbetsplats
Kållered Tandvård Jobbnummer
9488849