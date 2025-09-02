Tandsköterska på deltid

Adel AB / Tandsköterskejobb / Mölndal
2025-09-02


Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår klinik på deltid.
Arbetsuppgifterna består av att assistera tandläkare, ta röntgen, sterilisera instrument, sköta hygienrutiner samt viss administration.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
Noggrann, flexibel och med god samarbetsförmåga.
Erfarenhet är meriterande men inte ett krav.

Vi erbjuder:
Deltid enligt överenskommelse.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Trevlig arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@kalleredtandvard.se
Urval sker löpande.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Kållered tandvård
031-404040
info@kalleredtandvard.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: Info@kalleredtandvard.se

Arbetsgivare
Adel AB (org.nr 559414-3447)
Gamla riksvägen 48B (visa karta)
428 32  KÅLLERED

Arbetsplats
Kållered Tandvård

Jobbnummer
9488849

