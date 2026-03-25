Tandsköterska/Ortodontiassistent, Ortodonti Göteborg
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du vara med och skapa leenden hos oss?
Vi söker ortodontiassistent/tandsköterska med intresse för ortodonti och som är intresserad av att så småningom genomgå ortodontiassistentutbildning.
Ortodontiassistentutbildningen är en 2-årig kompletterande utbildning som sker på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren.
Välkommen att söka även om du är ny i yrket.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Ortodontikliniken träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla. Vi arbetar i team med varierande sammansättning, där tandsköterskor och ortodontiassistenter självständigt utför en del av patientbehandlingen inom ramen för sitt kompetensområde.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Egna patientbehandlingar inom ramen för din kompetens
Röntgenhantering
Fotografering
Intraoral scanning
Administrativa arbetsuppgifter
Ortodontikliniken är en stor klinik med cirka 50 medarbetare och 12 utbildningsplatser för nationell och internationell specialistutbildning av tandläkare. Kliniken är belägen på Odontologen tillsammans med områdets övriga specialistkliniker.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Ortodonti, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Ortodontiassistent eller utbildad tandsköterska med utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
God datorvana
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Eftersom kliniken bedriver internationell specialistutbildning är kunskaper i engelska meriterande. På en stor klinik med många medarbetare är flexibilitet av stort värde.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 15 och 16.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-25
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för ortodonti Göteborg Kontakt
Klinikkoordinator: Elisabet Carlsson 0700824562
9817649