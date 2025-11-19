Tandsköterska i Göteborg
Vi söker en tandsköterska till vår fina klinik i hjärtat av Linnéstaden, Göteborg
Vi på Övre Husartandläkarna söker en engagerad tandsköterska som brinner för sitt yrke och alltid sätter patienten i fokus.
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team i en trivsam arbetsmiljö där kvalitet, samarbete och omtanke står i centrum? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-11-19Om företaget
Övre Husartandläkarna är en modern och välrenommerad tandvårdsklinik belägen i hjärtat av Linnéstaden i Göteborg. Vi är idag tre tandläkare, tre tandsköterskor och en tandhygienist, och söker nu en ny kollega som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder högkvalitativ tandvård i en personlig och varm atmosfär.Om tjänsten
I tjänsten ingår att assistera vid behandlingar, arbete i sterilen och i receptionen.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska. Du som är nyutexaminerad kan också söka.
Har ett genuint intresse för att möta och hjälpa människor.
Arbetar strukturerat, noggrant och har lätt för att ta egna initiativ.
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Har god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats med kompetenta och trevliga kollegor.
Möjlighet till fortbildning och utveckling inom yrket.
Ett centralt läge i charmiga Linnéstaden, med goda kommunikationer och närhet till allt.
Vi har kollektivavtal och tjänsten startar med 6 månaders provanställning. Välkommen att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: tom.eriksson@ohtgbg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T Eriksson AB
(org.nr 559176-8675)
Övre Husargatan 21 A (visa karta
)
413 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Övre Husartandläkarna Kontakt
Tom Eriksson tom.eriksson@ohtgbg.se Jobbnummer
9613363