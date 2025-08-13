Tandsköterska, Björkekärr Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en engagerad tandsköterska som gillar att samarbeta
Vi vill tro att Folktandvårdens värderingar engagemang, samarbete och glädje känns direkt när man kliver in genom dörren till vår klinik oavsett om man är patient eller medarbetare.
Folktandvården Björkekärr har cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om klinikens 15 000 patienter. Våra öppettider är 7-18. Alla arbetar en kväll till 18.
Vi som arbetar här älskar odontologi och hjälps åt med gemensamma krafter och kompetens för att våra patienter ska få bästa tänkbara vård och bemötande. Vi utför all typ av allmäntandvård och har nischade tandläkare inom kirurgi och ortodonti.
Vi är stolta över Folktandvårdens kundlöfte, som vi sätter stor vikt vid att leva upp till:
Du ska alltid känna vårt engagemang för din hälsa
Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap
Du ska alltid få ett omtänksamt bemötande
Folktandvården VGR har förmåner som uppmuntrar till god hälsa genom individuell hälsoprofilbedömning, friskvårdstimme, massage, friskvårdsbidrag för träning på fritiden samt fri hälso- och sjukvård inom primärvården.
Några av dina arbetsuppgifter kommer att vara:
Assistera tandläkare eller tandhygienist vid patientarbete och sköta sterilarbete.
Administrativa arbetsuppgifter kring patientjournal i T4 tandvårdssystem och kallelser.
Hantering av "listvård" och receptionsstöd ingår i uppdraget.
Du har ett eget ansvarsområde för några uppgifter, administrativt och/eller kliniskt som du planerar och utför självständigt.
Kompetenskrav och profil:
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor).
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt.
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra.
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 36.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Björkekärr Göteborg Kontakt
Klinikkoordinator, Wanda Kaspersson 010-4418440 Jobbnummer
9455791