Tandsköterska
Lux Invest Habit AB / Tandsköterskejobb / Sunne Visa alla tandsköterskejobb i Sunne
2026-06-22
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Vi söker en tandsköterska som är självgående och flexibel person, Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet. Känsla för service och kvalitet är viktigt samt att positivt bidra till klinikens lagkänsla och arbetsmiljö.
Väldigt viktigt att du har en god samarbetsförmåga och tycker det är roligt att arbeta i team. Som person är du positiv och empatisk. Du har god kunskap inom det svenska språket i såväl tal som skrift.
Väldigt bra lön! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: admin@tandhalsansunne.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lux Invest Habit AB
(org.nr 556879-2542)
Kvargatan 17 (visa karta
)
686 30 SUNNE Arbetsplats
Tandhälsan Sunne Jobbnummer
9972257