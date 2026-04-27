Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Uppsala Visa alla tandsköterskejobb i Uppsala
2026-04-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Folktandvården Liljeforstorg
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Vi söker en tandsköterska till vår fina klinik Liljefors torg i Uppsala. På kliniken är det 25 personer som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och bred kompetens finns i hela yrkesgruppen. Vi är 8 tandläkare, 7 tandhygienister, 11 tandsköterskor. Kliniken ligger knappt 2 km från central stationen med goda bussförbindelser samt bra parkeringsmöjligheter.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens.
Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss. För dig som är nyexaminerad tandsköterska finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få en mentor samt delta i introduktionsåret för tandsköterskor.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Vi söker dig med tandsköterskeutbildning som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet. Vi välkomnar dig som kan arbeta effektivt med bibehållen kvalitet och hög servicenivå. Vi värdesätter ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Förutom assistans kan arbete i reception och eget patientarbete ingå i arbetsuppgifterna.
Din kompetens
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som
påbörjats och håller deadlines. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du är anpassningsbar, flexibel och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Margareta Krondahl 018 - 611 63 30
Arbetsledare Helena Hallström 018-611 63 30
För Vision 018-611 65 75
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 18 maj 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV41/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9876294