Tandsköterska
Folktandvården Vretgränd
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Vi söker nu dig som är utbildad tandsköterska eller blir färdig med din utbildning till sommaren. Är du nyutbildad kommer vi utse en av våra erfarna tandsköterskor som mentor åt dig och har du erfarenhet så finns det många möjligheter för dig att tillsammans med dina övriga erfarna kollegor ta ett större ansvar på kliniken.
Din kompetens
Vi strävar på vår klinik efter att alla yrkesgrupper utifrån önskemål och förmåga får möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens i linje med verksamhetens behov, vilket innebär att du kommer ha stora möjligheter till utveckling och utmaningar i vår verksamhet som består av en stor och engagerad arbetsgrupp där gott samarbete, en vänlig och inkluderande atmosfär samt ett generöst utbyte av kompetens kännetecknar kliniken. Kompetenser vi önskar att du innehar är förmågorna att vara strukturerad, hänsynstagande och samarbetsorienterad.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat:
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på hel- eller deltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta:
Arbetsledare Süheyla Küsek Ström 018-617 06 91
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 10 maj. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV39/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
