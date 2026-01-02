Tandsköterska
2026-01-02
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län.
Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandläkare och tandhygienister är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Är du nyutexaminerad får du handledning för att på så sätt kunna växa in i din yrkesroll. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Du är trygg, uppmärksam och tillmötesgående i möten med både patienter och kollegor samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa. Med din positiva och serviceinriktade inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och vårt lagarbete. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en kommunikation som du anpassar utifrån människors olika behov. När arbetsvardagen hastigt förändras är du snabb med att se möjligheter och du anstränger dig för att hitta lösningar. För dig är det viktigt med goda relationer och du strävar efter att skapa bra samarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss - satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Folktandvården Färjestaden/Mörbylånga är en klinik med två arbetsplatser och cirka 25 medarbetare. På vår klinik har vi ett stort fokus på samverkan mellan de två arbetsplatserna, både vad gäller personal och gemensamma utbildnings- och planeringstillfällen. Vi är en härlig arbetsgrupp med bred kompetens och ett bra lagarbete.
Vi har ett tätt samarbete mellan våra kliniker på Öland. Lagarbete och arbetsglädje är något vi värderar högt för att bibehålla en god arbetsmiljö samt ett bra patientbemötande.
Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvarden
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
