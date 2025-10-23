Tandsköterska
2025-10-23
Vetlanda Folktandvård
Hos oss på Vetlanda Folktandvård får du möjlighet att bidra till förändring. Tillsammans arbetar vi för att behålla vår klinik i framkant. Vi är 19 medarbetare som representerar olika åldrar och kompetenser - lång erfarenhet och färsk kunskap.
Vi tror det är viktigt att du som medarbetare ständigt får utvecklas tillsammans med dina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - att hjälpa våra patienter till en god munhälsa hela livet!
Rollen som tandsköterska
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
I rollen som tandsköterska är du tandläkarens högra hand men också en självständig medarbetare med egna ansvarsområden. Dina arbetsuppgifter är breda och inkluderar även profylaxarbete, arbete i vår steril samt i vår reception, där du ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande för våra patienter. Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Är du nyutbildad och kommer till oss så ingår du i vårt utvecklingsprogram. Du kommer också ha tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att vara en del i ett team. Du som drivs av att göra andras liv lite bättre, är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Eftersom vi möter patienter från många olika delar av världen ser vi gärna att du också har goda kunskaper i engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som en fördel om du har erfarenhet av journalsystemet T4.
Vårt erbjudande till dig
På Vetlanda Folktandvård erbjuder vi dig en varierande vardag på en trivsam arbetsplats där teamarbete står i centrum. Hos oss är allas insats lika värdefull och varje medarbetare är med och bidrar till klinikens utveckling och framtid genom nya idéer och arbetssätt. Handledning är en naturlig del av vår vardag och hos oss finns goda förutsättningar för dig att växa och utvecklas i din roll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta tf klinikchef Anna Abelsson, anna.abelsson@rjl.se
, 070-237 03 44 alt klinikkoordinator Katarina Carlsson, katarina.carlsson@rjl.se
, 070 - 685 79 07.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 13 november. Välkommen med din ansökan!
