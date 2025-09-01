tandsköterska
2025-09-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
SAGA tandvård är en privat specialist- och allmäntandvårdsmottagning som förenar den lilla klinikens lugna och behagliga atmosfär med den stora tandvårdskedjans breda kompetens och behandlingspanorama. Här strävar vi efter att ge våra patienter högkvalitativ tandvård i en trygg, välkomnande och rogivande miljö. Vi är ett engagerat team som arbetar nära varandra med fokus på samarbete, patientbemötande och professionalitet. Nu söker vi en utbildad tandsköterska som vill bli en del av vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med:
Att assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Att utföra självständigt patientarbete såsom röntgenbildtagning, avtryckstagning, scanning, lokalanestesi, depuration m.m.
Att utföra sterilarbete och instrumenthantering
Att utföra administrativa uppgifter såsom tidbokning, journalskrivning och kallelser
Att vara en del av ett team som värdesätter hög kvalitet och arbetsglädjeKvalifikationer
Utbildad tandsköterska med godkänd examen
Datorvana och erfarenhet av OPUS journalsystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Serviceinriktad, noggrann, ansvarstagande och med en positiv inställning
God samarbetsförmåga och vilja att utvecklas inom yrket
Erfarenhet inom kirurgi är meriterande
Vi erbjuder
Ett trevligt och professionellt arbetsklimat
Möjlighet till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag, pensionsavsättning, starkt försäkringsskydd och andra personalförmåner
En modern och välutrustad klinikSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till patrik@sagatand.se
senast 25.09.21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: patrik@sagatand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saga Tandvård AB
(org.nr 559063-5743)
Norra Kyrkogatan 12 2TR (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Kontakt
Patrik Wieslander patrik@sagatand.se 042-4425200 Jobbnummer
9486465