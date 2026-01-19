Tandsköterska - Borås
2026-01-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Tandsköterska sökes till vår tandvårdsklinik
Vi söker nu en engagerad och positiv tandsköterska som vill bli en del av vårt team!
Hos oss möts du av ett glatt och sammansvetsat team där samarbete, trivsel och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder en trevlig och trygg arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Patientomhändertagande
Steril- och hygienarbete
Administrativa uppgifter såsom journalföring och tidsbokning
Övriga sedvanliga arbetsuppgifter för tandsköterska
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner
35 timmars arbetsvecka med lön motsvarande heltid
Lediga klämdagar
En trivsam arbetsmiljö
Ett härligt team med högt i tak
Möjlighet till utveckling och fortbildning
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@knallenstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knallens Tandvård AB
(org.nr 559210-2981)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Knallens Tandvård Jobbnummer
9693063