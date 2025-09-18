Tandläkare till vårt PED-team
2025-09-18
Folktandvården Seminariet i Uppsala län
Vår PED-teamstandläkare går vidare till meritering och nu söker vi dej, en tandläkare med stort intresse för att behandla barnpatienter! Har du lätt att bilda kontakt och ha en förtroendeskapande kommunikation med barn?
Vår klinik
På Seminariet arbetar vi 35 medarbetare och nu söker vi tandläkare som arbetar effektivt med bibehållen hög kvalitet, har ett bra bemötande och god samarbetsförmåga.
FTV Seminariet ligger i ett attraktivt område och vi har gott om patienter, både barn och vuxna.
Avståndet till Uppsala Resecentrum är knappt 2 km och det finns mycket goda pendlingsmöjligheter.
Ditt uppdrag
Vi söker dig, legitimerade tandläkare med god erfarenhet och stort intresse för att jobba med barnpatienter som behöver extra stöd för att kunna klara av sin tandvård.
Tillsammans med tandhygienist och profylaxtandsköterska i vårt PED-team har du utbildningsdagar och Ped- teamsdagar där du/ni har möjlighet att utvecklas som team. Det är meriterande om du tidigare varit aktiv i PED team. Du kommer att ha ett omväxlande arbete med stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor samt goda chanser till att kunna vidareutveckla dig. Vi arbetar med den senaste tekniken och har förutom panoramaröntgen även dentalscanner och mikroskop.
Arbetar du redan i ett team och stormtrivs tillsammans är ni välkomna att söka, hela teamet!
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och
karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Christina Eklund Larsson, 018-617 48 66
Arbetsledare Sisam Soria, 018- 617 08 28
För TT Isabel Brundin, 070- 508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 12 oktober 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
