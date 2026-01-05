Tandläkare till ett engagerat team
2026-01-05
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
Oxelösund
Vi söker nu en erfaren tandläkare som vill bli en del av ett team där alla medarbetare har en viktig roll, men där vi samtidigt vill stärka den odontologiska erfarenheten för att skapa ännu större trygghet - för patienter, kollegor och verksamheten som helhet.
Vår klinik i Oxelösund präglas av engagemang, ambition och god sammanhållning. Här finns driv, vilja att utvecklas och ett genuint intresse för god tandvård. För att bygga en långsiktigt hållbar klinik vill vi nu komplettera teamet med ytterligare erfaren kompetens inom allmäntandvård.
Om kliniken
• Centralt belägna, ljusa och moderna lokaler
• 8 behandlingsrum och brett patientunderlag i alla åldrar
• Ett engagerat team där tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor arbetar nära varandra
• Gott samarbete med specialisttandvården och närliggande allmänkliniker
Alla hos oss bidrar till helheten - och varje roll är avgörande för att skapa kvalitet, trygghet och arbetsglädje.
Din roll hos oss som erfaren tandläkare blir:
• En viktig del i att stärka den odontologiska tryggheten i teamet
• En kollega som bidrar med erfarenhet, kliniskt omdöme och perspektiv
• Delaktig i kliniska resonemang, behandlingsplanering och kvalitetsarbete
• Ett naturligt stöd för kollegor - genom närvaro, dialog och samarbete
• Med och skapar balans i arbetsbelastning och ansvar
Arbetet omfattar ett brett odontologiskt vårdpanorama med barn- och vuxentandvård samt akuta patienter.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandläkare med erfarenhet av allmäntandvård
• Trivs i team där samarbete och gemensamt ansvar är centralt
• Vill bidra till trygghet, kvalitet och långsiktig utveckling
• Har ett hälsofrämjande och professionellt arbetssätt
• Delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet
• Har god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Vad vi erbjuder
• En arbetsplats i ett välmående företag där alla medarbetare räknas
• Möjlighet att göra skillnad genom att stärka kompetens och trygghet
• Kollegialt samarbete med engagerade och ambitiösa medarbetare
• En klinik med odontologisk bredd, moderna lokaler och goda externa samarbeten
med goda förutsättningar att utvecklas!
• bra personalförmåner - ex. friskvårdspeng på 5000 kr och en förmånsportal med fina förmåner
• ett förmånligt kollektivavtal, som t ex tjänstepension, fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom
• marknadens bästa tjänstepensionsavtal och kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
Hos oss blir du en del av ett sammanhang där erfarenhet och engagemang möts -
och där vi tillsammans bygger en trygg och hållbar tandvård.
Oxelösund är en kustnära stad och här är du alltid nära havet. Oxelösunds kommun ligger granne med Nyköpings kommun och i området bor drygt 60 000 personer.
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-25-053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625)
Brunnsgatan 40

611 32 NYKÖPING
611 32 NYKÖPING Kontakt
Facklig företrädare TT
Urban Alsenmyr urban.alsenmyr@regionsormland.se 016-10 46 30 Jobbnummer
9668855