Tandläkare, Södra Torget, Borås
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Borås Visa alla tandläkarjobb i Borås
2025-08-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandläkare som vill göra skillnad!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Södra Torget träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.
Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla. Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
I tjänsten ingår bland annat:
Att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet
Arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar samt ta hand om klinikens akuttandvård
Att arbeta med förebyggande munhälsa och sjukdomsbehandling digitalt
Folktandvården Södra Torget ligger vid busstorget mitt i centrala Borås. Vi har 14 behandlingsrum. Hos oss arbetar idag sammanlagt 35 medarbetare, varav 10 tandläkare, 3 tandhygienister, 15 tandsköterskor, 1 hälsopromotör samt 4 medarbetare i receptionen. Vi strävar efter att vara en klinik där alla arbetar på spetsen av sin kompetens och där delegering är en naturlig del av vardagen.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Södra Torget, Borås - Folktandvården (vgregion.se) Vi har schemalagt en dag i veckan kl.10-19.
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare med erfarenhet
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Intervjuer är planerade den 2/9 samt 4-5/9.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Södra Torget Borås Kontakt
Klinikchef: Åsa Andergrand 070-0824342 Jobbnummer
9455754