Tandläkare, Partille
2026-01-27
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandläkare som vill göra skillnad!
Allmäntandvården i Partille är regionens största klinik med cirka 50 medarbetare.
Kliniken är belägen mitt i centrum, granne med köpcentrum Allum. Kommunikationerna inom kommunen och till Göteborg är mycket goda. Det tar cirka 10 minuter till centrala Göteborg med tåg, buss eller bil.
Klinikens öppettider är kl. 7.00-19.00 måndag till onsdag samt kl. 7.00-16.00 torsdag och fredag. Folktandvården Partille är en VFU-klinik och tar emot studenter som går sista terminen på tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Vi arbetar i en positiv anda där utveckling av verksamheten är naturligt inslag i vardagen. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete. Vår vision är att ligga i framkant när det gäller teknik och kunskap inom odontologin.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att använda hela din kompetens. Tjänsten ställer krav på både kreativitet, empati och service känsla.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet. Arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akut tandvård.
Handledning av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare, erfarenhet från klinisk arbete är meriterande
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
