Tandläkare Odenplan
Medical SWE AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medical SWE AB i Stockholm
Legitimerad tandläkare till DR DENTAL Odenplan – Bli en del av ett växande team
Om rollen
Som tandläkare på Dr Dental har du en central roll i att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar i munhålan. Du arbetar självständigt med egna patienter, samtidigt som du har ett nära samarbete med våra tandhygienister, tandsköterskor och övriga kollegor. Hos oss får du arbeta i en modern och kvalitetsfokuserad klinik där patientens trygghet och upplevelse alltid står i centrum.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett stort odontologiskt engagemang och vill bygga långsiktiga relationer med dina patienter. Du uppskattar ett professionellt men familjärt arbetsklimat där samarbete, kvalitet och utveckling värderas högt.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Utföra undersökningar, diagnostik och behandlingsplanering.
Utföra allmäntandvård med hög kvalitet.
Informera patienter om behandlingsalternativ och skapa individuella behandlingsplaner.
Samarbeta nära tandhygienister och tandsköterskor för att ge patienterna bästa möjliga vård.
Dokumentera enligt gällande journalrutiner och bidra till en hög patientsäkerhet.
Bidra till klinikens fortsatta utveckling och ett gott samarbete i teamet.
Vi söker dig som
Arbetar strukturerat och tar ansvar för dina patienter.
Har ett professionellt, empatiskt och förtroendeingivande bemötande.
Är kvalitetsmedveten och vill ge varje patient bästa möjliga vård.
Är flexibel och trivs i en arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystem.Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet är meriterande men även nyexaminerade tandläkare är välkomna att söka.
God samarbetsförmåga och ett professionellt patientbemötande.
Meriterande
Erfarenhet av estetisk tandvård, aligners etc.
Erfarenhet av modern digital tandvård.
Erfarenhet av endonti eller kirurgi.
Kunskaper i engelska eller ytterligare språk exempelvis ukrainska, polska eller ryska.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats där kvalitet, utveckling och bemötande står i fokus.
En modern klinik med hög patienttillströmning och ett brett patientunderlag.
Nära samarbete med tandhygienister, tandsköterskor och övriga kollegor.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning.
Flexibla arbetstider enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftiga villkor.
Ett arbetsklimat där kvalitet går före kvantitet och där du ges goda förutsättningar att bedriva tandvård utan onödig produktionsstress.
Möjlighet att bli en långsiktig del av en växande klinik där dina idéer och ditt engagemang uppskattas.
Varför Dr Dental?
Hos Dr Dental får du möjlighet att fokusera på det viktigaste – att ge patienterna tandvård av hög kvalitet. Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en arbetsplats där kvalitet alltid går före kvantitet. Hos oss blir du inte bara en medarbetare – du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss, bygga långsiktiga patientrelationer och bidra till en arbetsplats där engagemang, samarbete och arbetsglädje står i centrum.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
📧 jobb@drdental.se
Urval sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: jobb@drdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medical SWE AB
(org.nr 559146-0471)
Karlbergsvägen 22 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Dr Dental Jobbnummer
10020259