Tandläkare
Glorident AB / Tandläkarjobb / Järfälla Visa alla tandläkarjobb i Järfälla
2026-01-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glorident AB i Järfälla
Tandläkare sökes till Glorident
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och gott bemötande står i centrum? På Glorident erbjuder vi dig ett stimulerande och varierande arbete i en trygg och professionell miljö där både patienter och medarbetare prioriteras.
Hos oss arbetar du med både barn och vuxna patienter och ett hälsoinriktat arbetssätt genomsyrar hela verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor där samarbete, respekt och kompetensutveckling är självklara delar av vardagen. Vi strävar efter att alla ska arbeta på toppen av sin kompetens och ges möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Som ny medarbetare på Glorident får du en strukturerad introduktion anpassad efter din erfarenhet. Är du nyutexaminerad erbjuder vi handledning och stöd för att du tryggt ska kunna växa in i din yrkesroll. Är du mer erfaren finns goda möjligheter att påverka arbetssätt, behandlingsutbud och klinikens fortsatta utveckling. Vi är lyhörda för nya idéer och värdesätter ditt engagemang.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare. Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt och empatiskt bemötande och sätter alltid patientens behov i fokus. Du är kommunikativ, pedagogisk och anpassar ditt förhållningssätt efter olika människor och situationer. Du trivs med teamwork, bidrar till ett gott arbetsklimat och har en lösningsorienterad inställning även när arbetsdagen förändras snabbt.
Tidigare yrkeserfarenhet är meriterande men inget krav - personlig lämplighet och vilja att utvecklas är avgörande.
Om Glorident
Glorident är en modern tandvårdsklinik med höga kvalitetsambitioner och ett starkt patientfokus. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en arbetsplats präglad av arbetsglädje, professionalism och långsiktighet. Hos oss möter du en varierad patientgrupp och får möjlighet att utveckla en bred klinisk kompetens.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och bygger verksamheten tillsammans.
Vill du vara med och utveckla Glorident tillsammans med oss är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev och relevanta utbildningsbevis till info@glorident.se
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@glorident.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glorident AB
(org.nr 559040-5204), http://www.glorident.se
Allmogeplatsen 20 (visa karta
)
177 30 JÄRFÄLLA Kontakt
Klinikchef
Richard Arios Azri info@glorident.se 0101717272 Jobbnummer
9705882