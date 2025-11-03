Tandläkare
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos DailyComfort AB i Göteborg
Samarbetsavtal - Provisionsmodell 60/40
Mellan:
Tandhälsan Väst / DailyComfort AB
Org.nr: 559465-0615
Klangfärgsgatan 5, 426 52 Göteborg
Telefonnummer: 0700 733 012
och:
Behandlare: ___________________________
Personnummer/Org.nr: ___________________________
§1. Syfte
Avtalet reglerar samarbetet mellan Kliniken och Behandlaren, som bedriver självständig tandvårdsverksamhet i Klinikens lokaler på provisionsbasis.
§2. Ersättning
Behandlaren erhåller 40 % av omsättningen (inkl. moms). Kliniken behåller 60 %, vilket täcker lokal, utrustning, steril, journalsystem och administration.
Därutöver tillkommer en fast månadskostnad på 15 000 kr (10 000 kr hyra + 5 000 kr material).
Redovisning sker månadsvis med utbetalning senast den 15:e i nästkommande månad.
§3. Ansvar
Behandlaren är egen företagare med fullständigt yrkes- och juridiskt ansvar, och ska ha:
Giltig F-skattsedel
Svensk legitimation
Gällande patient- och ansvarsförsäkring
Behandlaren följer gällande lagar och föreskrifter (Tandvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, GDPR m.fl.). Kliniken ansvarar ej för Behandlarens vårdbeslut eller journalföring.
§4. Tillgång och sekretess
Behandlaren har tillgång till överenskommet behandlingsrum, utrustning och gemensamma utrymmen. Full sekretess gäller rörande patientuppgifter och Klinikens interna rutiner.
§5. Uppsägning
En (1) månads ömsesidig uppsägningstid gäller. Kliniken kan avsluta samarbetet omedelbart vid patientsäkerhetsrisk eller oprofessionellt beteende.
Ort och datum: ___________________________
Behandlare: ___________________________
För DailyComfort AB / Tandhälsan Väst: ___________________________
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: tomas@tandhalsanvast.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: tomas@tandhalsanvast.se Omfattning
DailyComfort AB
(org.nr 559465-0615)
Klangfärgsgatan 5
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA
)
