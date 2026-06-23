Tandläkarassistent/klinikkordinator
Akademitandvården AB / Undersköterskejobb / Motala Visa alla undersköterskejobb i Motala
2026-06-23
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Klinikkoordinator / tandvårdsassistent till Akademitandvården i Motala
Vi söker en positiv och noggrann person som vill arbeta heltid hos oss på Akademitandvården i Motala.
Tjänsten är en kombinerad roll där du både hjälper till med administration och assisterar tandvårdspersonal på behandlingsrummet.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Ta emot patienter
Svara i telefon
Boka och ändra tider
Hjälpa patienter med frågor
Förbereda behandlingsrum
Assistera tandvårdspersonal vid behandling
Hjälpa till med sterilarbete och hygienrutiner
Stötta kliniken i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Är glad, trygg och serviceinriktad
Tycker om att arbeta med människor
Är noggrann och ansvarstagande
Kan hålla ordning och arbeta strukturerat
Vill lära dig nya saker
Trivs både med praktiskt arbete och patientkontakt
Erfarenhet från vård, omsorg eller tandvård är meriterande. Undersköterskeutbildning är också meriterande, men inget krav.Om tjänsten
Arbetsplats: Akademitandvården i Motala
Tjänst: Klinikkoordinator / tandvårdsassistent
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rabiaho@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akademitandvården AB
(org.nr 559230-7226)
Kungsgatan 15 (visa karta
)
591 30 MOTALA Jobbnummer
9975957