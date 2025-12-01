Tandkäkare 40/60 Provisionsbasis
Samarbetsavtal - Provisionsmodell 60/40
Mellan:Tandhälsan Väst / DailyComfort ABOrg.nr: 559465-0615Adress: Klangfärgsgatan 5, 426 52 GöteborgTelefon: 0700 733 012
och:Behandlare: ___________________________Personnummer/Org.nr: ___________________________Adress: ___________________________
§1. Avtalets syfteDetta avtal reglerar samarbetet mellan Tandhälsan Väst (nedan kallad Kliniken) och Behandlaren, där Behandlaren på provisionsbasis bedriver tandvårdsverksamhet i eget namn inom Klinikens lokaler.
§2. ErsättningBehandlaren erhåller 40 % av den intjänade omsättningen (inkl. moms).Kliniken behåller 60 %, vilket inkluderar kostnader för lokal, el, utrustning, steril, journalsystem, bokningssystem samt administrativa resurser.
Utöver provisionsfördelningen görs ett fast avdrag om 5 000 kr per månad för materialkostnader.Redovisning sker månadsvis, och utbetalning sker senast den 15:e i nästkommande månad.
§3. Professionellt och juridiskt ansvarBehandlaren är självständigt verksam med fullt yrkes- och juridiskt ansvar och ansvarar för att ha:
Behandlaren förbinder sig att följa:
Behandlaren ansvarar för korrekt journalföring, bevarande av patientdata samt eventuell anmälan till IVO enligt gällande lag.Kliniken bär inget ansvar för behandlarens vårdbeslut, journalföring eller patientsäkerhet.
§4. Klinisk tillgångBehandlaren har rätt till:
Förbrukningsmaterial, hygienartiklar och assistans bekostas av Behandlaren, om inte annat anges i separat bilaga.
§5. SekretessBehandlaren förbinder sig att upprätthålla full sekretess avseende:
Sekretessen gäller både under och efter avtalets upphörande.
§6. Uppsägning och upphörandeAvtalet kan sägas upp med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid.
Kliniken äger rätt att omedelbart avsluta samarbetet vid:
Publiceringsdatum2025-12-01
Ort och datum: ___________________________
Behandlarens namn och underskrift: ___________________________
För DailyComfort AB / Tandhälsan Väst: ___________________________
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Whatsapp: +46735781795
E-post: tomas@tandhalsanvast.se Omfattning
