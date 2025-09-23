Tandhygienist, välkommen till oss!
2025-09-23
Tandhygienist till Filipstads tandvård - bli en del av vårt team!
Vill du arbeta i en modern och välkomnande klinik där kvalitet, omsorg och patientfokus står i centrum? Vi på Filipstads tandvård söker nu en tandhygienist som vill vara en viktig del av vårt engagerade team.Om företaget
Vi är en privat tandvårdsklinik i hjärtat av Filipstad som erbjuder högkvalitativ tandvård med fokus på långsiktiga patientrelationer. Vårt team består av tandläkare och tandsköterskor som alla brinner för god munhälsa och ett tryggt bemötande.
Din roll
Som tandhygienist hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du:
* Utför undersökningar, förebyggande behandlingar och rådgivning.
* Arbetar nära både patienter och kollegor för att främja god munhälsa.
* Har möjlighet att utvecklas och bidra med dina idéer för att förbättra vår verksamhet.
Vi söker dig som
* Är legitimerad tandhygienist.
* Brinner för förebyggande tandvård och ett gott bemötande.
* Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
* Har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både patienter och kollegor.
Vi erbjuder
* En modern klinik med trevlig arbetsmiljö.
* Ett nära och sammansvetsat team som stöttar varandra.
* Möjlighet till fortbildning och personlig utveckling.
* Flexibla arbetstider och konkurrenskraftiga villkor.
Praktisk information
* Omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse.
* Tillträde: enligt överenskommelse
* Plats: FilipstadSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till frident@filipstadstandvard.se
senast 15 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Ghazaleh Sadian Golestani på nr: 0590-10144
Välkommen att bli en del av Filipstads tandvård - tillsammans skapar vi friska leenden!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: frident@filipstadstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frident AB
(org.nr 556896-2020) Kontakt
Klinikchef
Ghazaleh Sadian Golestani ghazaleh@filipstadstandvard.se 059010144 Jobbnummer
9523258