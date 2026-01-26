Tandhygienist till OC Kungsbacka
2026-01-26
Oral Care Kungsbacka (tidigare Tandgruppen) söker en engagerad tandhygienist.
Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med helhetssyn på tandvård och tillgång till specialister knutna till kliniken.
Vår filosofi är att erbjuda hälsoinriktad tandvård till våra patienter, och vi prioriterar kontinuerlig vidareutbildning för vår personal för att säkerställa att vi alltid levererar bästa möjliga tandvård.
Kliniken ligger i närheten av Kungsbacka sjukhus.

Om tjänsten
Vi söker en legitimerad tandhygienist till OC Kungsbacka, gärna med några års erfarenhet.
Som tandhygienist på en Oral Care klinik kommer du att arbeta med undersökningar, förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder. Du kommer att arbeta i en modern klinik med en mycket trogen patientstock och ett nära samarbete med kollegor.
Vi på Oral Care välkomnar dig till ett team med ett gott samarbete där vi strävar efter att alltid ställa upp för varandra och tar ett gemensamt ansvar för såväl vårt arbete som vår gemensamma arbetsmiljö. Du kommer varje dag att göra skillnad och bidra till en ökad livskvalité.
Oral Care erbjuder vår framtida kollega:
En trygg anställning med attraktivt löneläge.
Friskvård.
Möjlighet att vara en del av ett flexibelt företag med korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ett brett kollegialt nätverk i ett större företag som ändå har kvar en hög familjär känsla där vi tar oss tid att också ha roligt tillsammans genom exempelvis Oral Care-dagarna
Möjlighet att arbeta på ett större privat företag med kvalitet i fokus och med en stabil samt ständigt utvecklande erfarenhet av tandvårdsbranschen.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker:
Har en god social förmåga för att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer.
Brinner för att göra skillnad i såväl patientens som dina kollegors vardag.
Är en lösningsorienterad, flexibel och anpassningsbar problemlösare.
Har tålamod och inger förtroende till patienten.
Känner ansvar för att våra patienter får bästa möjliga vård.
Är trygg i dig själv och din roll.
Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Har du tidigare erfarenhet av Muntra är detta meriterande.
Ta chansen att bli en Oral Care:are du också genom att skicka in ditt CV och en beskrivning av dig själv redan nu då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att få träffa dig!Om företaget
Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med över 35 års branscherfarenhet. Idag är vi drygt 1000 medarbetare och erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar på våra allmänkliniker samt mobil tandvård för patienter i hemmet.
Oral Care har idag 30 kliniker i Sverige från Umeå till Malmö. Samt även kliniker i Norge och Nederländerna. Planen är att expandera ytterligare.
För den mobila verksamheten finns våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. På Oral Care genomsyrar våra fyra grundvärderingar allt vi gör. De ligger till grund för hur vi bemöter varandra, våra patienter och vår omgivning. De driver oss till att ständigt försöka förbättra och utveckla vår verksamhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7111816-1807704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://karriar.oralcare.se
Gamla Göteborgsvägen 5
)
434 41 KUNGSBACKA

Arbetsplats
Oral Care
Oral Care Jobbnummer
