Skolsköterska till Kvibergsskolan
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Nu söker vi på Kvibergsskolan en skolsköterska.
Kvibergsskolan är en tekniktät skola med flexibla lärmiljöer. Vi är en av Sveriges fem certifierade Apple-skolor. I vår innovativa undervisning har vi ett tematiskt arbetssätt som grund. Skolan består av två skolhus, F–3 och 4–9, samt anpassad grundskola 1–9. Skolans pedagogiska personal är indelad i sex arbetslag som tillsammans med ledning och stödfunktioner ansvarar för cirka 850 elever.
Vi skapar varje dag förutsättningar för elevernas lärande och demokratiska utveckling genom att arbeta med trygghet, gemenskap, självständighet och genom att möta våra elever med nyfikenhet. Vi har alltid elevernas lärande i centrum och bygger en kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra. Dina arbetsuppgifter
Som Skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. EMI innefattar hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer. Skolsköterskan ansvarar för att organisera och planera sitt eget och skolläkarens mottagningsarbete under läsåret. Arbetet innefattar också frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa och du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
I din roll som skolsköterska blir du en del av Elevhälsan och samarbetar med skolans personal och ledning utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd. Du har nära kontakt med skolans elever och även många kontakter med vårdnadshavare, externa vårdgivare och myndigheter utanför skolan.
Som skolsköterska ingår du i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Du erbjuds introduktionsutbildning och tillgång till mentor under introduktionstiden. Skolsköterskor får yrkesspecifik kompetensutveckling och har möjlighet till regelbunden handledning utanför skolan. Skolsköterska kan också handleda VFU-studenter inom samma yrke och som läser på någon av de godkända vidareutbildningarna för skolsköterskor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska enligt gällande behörighetskrav. Du har god kunskap om elevhälsans uppdrag, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt skollagen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolsköterska eller annat arbete med barn och ungdomar. Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom elevhälsa
• Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med NPF-diagnoser
• Erfarenhet av samverkan med vårdnadshavare och externa myndigheter
• Erfarenhet av PMO eller liknande journalsystem
Vi ser också gärna att du har kunskap om och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete (SKA), inklusive kartläggning, uppföljning, analys och utveckling av verksamhetens insatser.
Som person är du trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att bygga relationer och ser utvecklingsmöjligheter hos alla. Vi vill att du är en noggrann person som har god planerings- och organisationsförmåga, samt är bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Ingela Lundh ingela.lundh@grundskola.goteborg.se 031-3674071 Jobbnummer
9966839