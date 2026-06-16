Enhetschef Måltid | Interimsuppdrag | Jönköping
Experis AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-06-16
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Vi söker en erfaren interim enhetschef till ett konsultuppdrag inom offentlig verksamhet i Jönköping via Jefferson Wells. Uppdraget avser ett centralkök med ansvar för produktion och distribution av måltider till sjukvård och restaurang.
Uppdragsbeskrivning
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du leder cirka 22 medarbetare och säkerställer stabil drift i en verksamhet som befinner sig i förändring, där nya arbetssätt och ett uppdaterat måltidskoncept implementeras.
Arbetsuppgifter
* Leda och fördela det dagliga arbetet, med två direktrapporterande
* Personal, budget- och arbetsmiljöansvar
* Säkerställa produktion och leverans av måltider
* Driva förbättringar inom bemanning och arbetssätt
* Stötta verksamheten i förändringsarbete
* Samverka med teamledare och stödfunktionerPubliceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur i förändring.
Krav:
* Erfarenhet av chefs- och ledarskap
* Förmåga att driva förändringsarbete och skapa engagemang
* God kommunikativ förmåga och tydlighet i ledarskapet
Meriterande:
* Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation
* Erfarenhet från storkök eller liknande verksamhet
* Erfarenhet av verksamheter med produktion och logistikDina personliga egenskaper
* Strukturerad och lösningsorienterad
* Tydlig och trygg i ditt ledarskap
* Mål- och resultatorienterad
* Relationsskapande och samarbetsinriktad
* Har en god helhetssyn och ekonomisk medvetenhet
Om uppdraget
* Ort: Jönköping
* Omfattning: 50-100%
* Period: augusti 2026 till december 2026
* Uppdragsform: konsultuppdrag via Jefferson Wells
* Arbete sker på platsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och annonsen kan komma att tas ned före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan ansök genom att klicka på ANSÖK NU i annonsen. Vi önskar din cv på svenska. Eventuella frågor kan du ställa till konsultchef Malin Ring på malin.ring@jeffersonwells.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kvalificerade roller inom bland annat ekonomi, teknik, supply chain och ledarskap. Vi kombinerar lokal närvaro med ett starkt globalt nätverk och hjälper organisationer att hitta rätt kompetens för varje uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Försörjningsvägen (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9966843