Marknadskoordinator till Medclair
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2026-06-16
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Vill du vara med och utveckla marknadsarbetet på ett svenskt cleantechbolag vars lösningar bidrar till att minska klimatpåverkan inom vården världen över? Hos Medclair får du en bred och självständig marknadsroll där du kombinerar innehåll, digital marknadsföring och varumärkesutveckling – samtidigt som du får stort utrymme att påverka hur företagets marknadsfunktion utvecklas framåt.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Medclair.Om företaget
Medclair är ett svenskt cleantech-företag grundat 2013 med en tydlig ambition: att minska klimatpåverkan från lustgas och samtidigt förbättra arbetsmiljön i vårdrelaterade verksamheter. Lustgas är en vanligt förekommande medicinsk gas inom exempelvis förlossningsvård, barnsjukvård och tandvård – men den är också en av de mest klimatpåverkande växthusgaserna. Medclair har därför utvecklat innovativa reningsteknologier som effektivt fångar upp och destruerar lustgas innan den släpps ut i atmosfären.
Medclair har etablerat sig som en ledande aktör på området, med kunder inom såväl offentlig som privat vård. Utöver huvudprodukterna tillhandahåller Medclair också eftermarknadsservice, teknisk support och förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig drift och kundnöjdhet. De har sin starkaste marknadsnärvaro i Norden, men har på kort tid byggt upp en imponerande global närvaro med produkter distribuerade i över 20 länder.
Hos Medclair blir du en del av en platt organisation vilket innebär korta beslutsvägar och du blir en del av ett engagerat team i en framåtdriven företagskultur.Dina arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator på Medclair får du en central roll i företagets marknadsarbete. Du har en viktig roll i att planera, genomföra och utveckla marknadsaktiviteter som stärker varumärket och bidrar till företagets fortsatta tillväxt.
Rollen är bred och varierad och passar dig som gillar kombinationen av kreativt arbete, digital marknadsföring och affärsnära kommunikation. Du arbetar nära marknadsansvarig och försäljning samtidigt som du får stort utrymme att komma med egna initiativ och idéer kring hur Medclair kan utveckla sin marknadsnärvaro.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och publicera innehåll för webb, sociala medier och andra digitala kanaler
Vidareutveckla företagets hemsida och digitala närvaro
Ta fram marknads- och presentationsmaterial för kunder, partners och interna projekt
Planera och koordinera Medclairs deltagande på mässor och event
Följa upp, analysera och utvärdera marknadsaktiviteter samt identifiera förbättringsmöjligheter
Bidra med nya idéer kring digital marknadsföring, synlighet och varumärkesutveckling
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande
Minst 1–2 års erfarenhet av arbete inom marknadsföring efter avslutade studier
Erfarenhet av innehållsproduktion och marknadskommunikation i digitala kanaler
Erfarenhet av att arbeta i CMS, exempelvis WordPress
Erfarenhet av att arbeta i Adobe Creative Cloud, främst InDesign och Illustrator
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har:
Erfarenhet av SEO, SEM samt analys och optimering av digitala marknadsinsatser
Erfarenhet av B2B-marknadsföring
Erfarenhet av marknadsföring inom e-handel
För att lyckas i rollen är du självgående, initiativtagande och trygg i att driva ditt eget arbete framåt. Du trivs i en miljö där alla hjälps åt och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Vidare är du nyfiken och utvecklingsorienterad, med ett intresse för nya digitala verktyg och marknadsföringsmetoder.
Du har förmågan att kombinera kreativitet med struktur och analys och trivs i en bred roll där du får ta ägandeskap för dina ansvarsområden och driva arbetet från idé till genomförande. Samtidigt är du prestigelös och vågar komma med nya perspektiv och förbättringsförslag. Framför allt motiveras du av möjligheten att vara med och utveckla och modernisera Medclairs marknadsfunktion.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: På kontoret i Skarpnäck, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895014-2056357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9966837