Vikariat lärare fritidshem till Dösjebroskolan i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Förskollärarjobb / Kävlinge Visa alla förskollärarjobb i Kävlinge
2026-06-16
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker en lärare i fritidshem till Dösjebroskolan i Kävlinge kommun.
Du kommer ingå i skolans fritids-team, tillsammans med fler behöriga lärare i fritidshem, som träffas varje vecka och tillsammans planerar och utvecklar fritidshemsverksamheten.
Som lärare i fritidshemmet ansvarar du tillsammans med dina kollegor för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av fritidsverksamheten som under delar av dagen är integrerad i elevernas skoldag genom FRIS. Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning genom aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling och lärande och ger dem en meningsfull och rolig fritid.
Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem.
I ditt arbete har du tydligt elevfokus, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du är en tydlig ledare som är målinriktad och tycker det är viktigt att ha en bra relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror också att du har en god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Vidare ser vi gärna att du är van att arbeta med digitala verktyg och kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat som sträcker sig till juni 2027.
Vi kommer att kalla till intervju löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Välkommen till Dösjebroskolan, vi är den lilla skolan med stora möjligheter! Dösjebroskolan är en liten, gemytlig F-6-skola belägen med närhet till pågatågstation och med natursköna omgivningar inpå knuten.
Hos oss värderas elevfokus och ett professionellt bemötande emot elever, vårdnadshavare och kollegor högt och är nycklar till en framgångsrik skola. Trivsel för elever och medarbetare hålls högt i planeringen av verksamhetens organisation. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Dösjebroskolan Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9966821