Café och Catering biträde
Bravura Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Vill du arbeta praktiskt i en roll där service och struktur går hand i hand? Här får du en vardag med tydligt ansvar för café och catering i en miljö med högt tempo och varierande arbetsdagar.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i cirka 5 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Detta är en anonym rekryteringsprocess, vilket innebär att kundföretagets namn inte framgår i annonsen. Du får mer information om bolaget vid en inledande kontakt.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen har du det huvudsakliga ansvaret för den praktiska hanteringen av café och catering i en större kontorsmiljö med många kontorsplatser. Arbetsdagen inleds med att du öppnar caféet och tar emot morgonens leveranser. Därefter förbereder, packar och levererar du beställningar till möten och konferenser, samt följer upp och hanterar återtag efter avslutade beställningar.
Du arbetar i nära samarbete med cateringansvarig, som har huvudansvar för administrationen, men du förväntas även kunna stötta i administrativa uppgifter vid behov. Rollen innebär en varierad vardag där du behöver kunna prioritera, hålla koll på beställningar och hantera ändringar som sker med kort varsel. Du ansvarar även för att upprätthålla ordning i kök och café samt att säkerställa att hygienkrav och egenkontroller följs.
Exempel på arbetsuppgifter:
Öppna café och ta emot leveranser
Förbereda, packa och leverera catering till möten och konferenser
Hantera disk, återtag av vagnar och löpande ordning i kök och café
Säkerställa egenkontroller och följa hygienrutiner
Planera, koordinera och justera beställningar utifrån dagens behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet från serviceyrke, exempelvis restaurang, café eller hotell
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med catering
Erfarenhet av att arbeta i ett högt tempo
Vana av att hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till service
Övrig information
Start: Juli Plats: Centrala Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900279-2056360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9966844