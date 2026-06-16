Café och Catering biträde

Bravura Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-06-16


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du arbeta praktiskt i en roll där service och struktur går hand i hand? Här får du en vardag med tydligt ansvar för café och catering i en miljö med högt tempo och varierande arbetsdagar.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i cirka 5 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.

Om företaget
Detta är en anonym rekryteringsprocess, vilket innebär att kundföretagets namn inte framgår i annonsen. Du får mer information om bolaget vid en inledande kontakt.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen har du det huvudsakliga ansvaret för den praktiska hanteringen av café och catering i en större kontorsmiljö med många kontorsplatser. Arbetsdagen inleds med att du öppnar caféet och tar emot morgonens leveranser. Därefter förbereder, packar och levererar du beställningar till möten och konferenser, samt följer upp och hanterar återtag efter avslutade beställningar.
Du arbetar i nära samarbete med cateringansvarig, som har huvudansvar för administrationen, men du förväntas även kunna stötta i administrativa uppgifter vid behov. Rollen innebär en varierad vardag där du behöver kunna prioritera, hålla koll på beställningar och hantera ändringar som sker med kort varsel. Du ansvarar även för att upprätthålla ordning i kök och café samt att säkerställa att hygienkrav och egenkontroller följs.

Exempel på arbetsuppgifter:

Öppna café och ta emot leveranser

Förbereda, packa och leverera catering till möten och konferenser

Hantera disk, återtag av vagnar och löpande ordning i kök och café

Säkerställa egenkontroller och följa hygienrutiner

Planera, koordinera och justera beställningar utifrån dagens behov

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper:

Kvalifikationer
Gymnasieexamen

Erfarenhet från serviceyrke, exempelvis restaurang, café eller hotell

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av arbete med catering

Erfarenhet av att arbeta i ett högt tempo

Vana av att hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till service

Övrig information
Start: Juli Plats: Centrala Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!

#Nextgen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900279-2056360".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bravura Sverige AB (org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta)
117 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bravura

Jobbnummer
9966844

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