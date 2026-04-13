Tandhygienist Solna
Lundenkliniken Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Solna Visa alla tandsköterskejobb i Solna
2026-04-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundenkliniken Tandvård AB i Solna
Trygg och erfaren tandhygienist sökes för att ta hand om våra trevliga och välskötta patienter!
Du kan ditt jobb och har lätt för att tycka om såväl patienter som kollegor.
De allra flesta av våra patienter går hos både tandläkare och tandhygienist. De är väl omhändertagna och uppskattar den vård de får. Inga barnpatienter.
Vi erbjuder möjlighet till vidareutbildning såsom kurser.
Stora möjligheter till att påverka schemat så att det passar dig. Går även bra att jobba deltid.
5 veckor sammanhängande ledighet på sommaren och 2 veckor vid jul.
De flesta patienter har en tid på 60 minuter. Vi tar en fast taxa för denna tid. Det finns alltså ingen debiteringspress.
För rätt person finns goda möjligheter till en mycket bra lön
Självklart följer vi kollektivavtalet
För mer info besök gärna vår hemsida lundenkliniken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: kalle@lundenkliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundenkliniken Tandvård AB
(org.nr 556486-3255)
Tottvägen 6 (visa karta
)
169 54 SOLNA Jobbnummer
9850623