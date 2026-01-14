Tandhygienist, Rörstrand, Lidköping
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandhygienist som vill göra skillnad
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Rörstrand träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov.
Som tandhygienist hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att vara en viktig del i klinikens hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar
Arbete med egna undersökningar samt att identifiera, bedöma och planera lämpliga munhälsovårdsinsatser
Uppsökande tandvård på äldreboenden
Hos oss arbetar idag sammanlagt 23 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Rörstrand, Lidköping - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandhygienist
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningen är en del av vårt utvecklingsprogram, där även nätverksträffar, team- och kommunikationsutbildning samt auskultation på specialist- eller allmäntandvårdsklinik ingår.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till omkring vecka 5-6.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-01-14
