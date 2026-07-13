Tandhygienist
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Värnamo Visa alla tandsköterskejobb i Värnamo
2026-07-13
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Värnamo Folktandvård
Hos oss på Folktandvården Värnamo blir du en del av ett team som stöttar, inspirerar och utvecklas tillsammans. Vi söker nu en tandhygienist till ett föräldravikariat med chans till förlängning. Vi hoppas hitta dig som vill bidra med både kunskap och engagemang i mötet med våra patienter. Här får du en arbetsplats där omtanke, samarbete och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen – och där du gör skillnad varje dag.
Rollen som tandhygienist
Som tandhygienist på Värnamo Sjukhus Folktandvård kommer du att få arbeta främjande, förebyggande och behandlande tillsammans med erfarna kollegor som finns där som stöd. Tillsammans skapar vi trygga besök för våra patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du blir en viktig del av teamet som hjälper patienter med allt från att förebygga karies och tandlossning till att stärka deras munhälsa.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi söker dig som vill vara en del av ett stöttande team där vi arbetar tillsammans för att skapa en god och jämlik tandvård för alla. Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsmiljö där du får möjlighet att göra skillnad – för våra patienter och för din egen utveckling.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandhygienist hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Vi erbjuder dig närhet till specialisttandvård i vår organisation. Odontologiska Institutionen i Jönköpings län har lokala avdelningar för pedodonti, ortodonti och orofacial medicin på Värnamo sjukhus nära oss.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt utvecklingsprogram, där du får en god introduktion till arbetet som tandhygienist hos oss. Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist, som har intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet i yrket men välkomna även dig som är nyutbildad. Vi erbjuder en välkomnande arbetsplats där vi prioriterar samarbete och utveckling.
Vi tror att du drivs av att göra andras liv lite bättre, och är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Du har ett flexibelt förhållningssät, är strukturerad i ditt arbete och visar kvalitetsmedvetandet i ditt yrkesutövande. Därtill har du en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Vi ser gärna att du har B-körkort då resor i tjänst kan förekomma. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett vikariat på 1 år med chans till förlängning.
Som medarbetare hos Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Johanna Rydin, johanna.rydin@rjl.se
, 0102448131 alt. klinikkoordinator Amela Salihovic, amela.salihovic@rjl.se
, 010-2448137. Observera att svarstider kan påverkas av semesterperioder.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 9 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T237/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000535