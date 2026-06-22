Tandhygienist
Erikssonkliniken AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-22
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Nu söker vi dig som är eller påväg att bli legitimerad tandhygienist till vår klinik på Götgatsbacken, 50 meter från T-baneuppgång Slussen.
Erikssonkliniken är en modern klinik med fina lokaler som har bedrivit tandvård sedan 1970-talet. Kliniken är idag ca 170 kvm med 5 behandlingsrum. Teamet består idag av 3 st tandläkare, 2 st hygienister, 3 st tandsköterskor samt 1 st specialist i tandreglering.
Vi utför allmäntandvård och inriktad tandvård som bettrehabiliteringar, tandreglering med aligners, implantat och allmänkirurgi däribland parodontalkirurgi. Vi har ett gediget kontaktnätverk med specialister när så behövs. Allt för att våra patienter skall få så god vård som möjligt av hög kvalité.
Våra patienter känner sig väl omhändertagna vilket återspeglas i omdömen och tillströmningen av nya patienter, som uteslutande kommer via rekommendationer av såväl kollegor som redan tidigare befintliga patienter.
Vi har bland annat OPG och digital avtryckstagning med 3Shape.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Glimten i ögat och brinner för tandvård.
Du ser detaljer och resultat i ditt arbete.
Har mycket god servicekänsla och patientbemötande.
Besitter goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Gärna minst 1 års arbetslivserfarenhet men ej krav.
Sedvanlig hygienistarbete kommer att varvas med delegerat och assisterande uppgifter. Vi lägger stor vikt på personkemi.
När?
Anställningen avser att träda i kraft i anslutning till årsskiftet 26/27.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: ansokan@erikssonkliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erikssonkliniken AB
(org.nr 556585-4683)
Götgatan 21 (visa karta
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116 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9972908