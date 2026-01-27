Tandhygienist

Tandkliniken på Österlen AB / Tandsköterskejobb / Simrishamn
2026-01-27


Vi är ett team som idag består av tandläkare, tandsköterska och två tandhygienister. Behöver nu utöka verksamheten med ytterligare en tandhygienist. Vi söker dej som älskar ditt yrke och känner dej trygg i din yrkesroll.
Tjänsten består av sedvanliga tandhygienistuppgifter men även arbete i steril och reception förekommer. Vi är ett team som jobbar nära varandra, har god kommunikation och hjälps åt.
Vi har många lojala patienter som återkommit i många år. Även nya patienter som ofta kommer på rekommendation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@osterlentand.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandkliniken på Österlen AB (org.nr 559280-6631)
Bisp Eskilsgatan 7 (visa karta)
272 34  SIMRISHAMN

Kontakt
Annika Linde
info@osterlentand.se
0703242840

Jobbnummer
9707166

