Vi är ett team som idag består av tandläkare, tandsköterska och två tandhygienister. Behöver nu utöka verksamheten med ytterligare en tandhygienist. Vi söker dej som älskar ditt yrke och känner dej trygg i din yrkesroll. Tjänsten består av sedvanliga tandhygienistuppgifter men även arbete i steril och reception förekommer. Vi är ett team som jobbar nära varandra, har god kommunikation och hjälps åt. Vi har många lojala patienter som återkommit i många år. Även nya patienter som ofta kommer på rekommendation.