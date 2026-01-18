Tandhygienist

Vanje AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2026-01-18


Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vanje AB i Huddinge, Strängnäs eller i hela Sverige

Är du tandhygienist och letar efter en arbetsplats där trivsel, kvalitet och omtanke står i centrum? Då kanske du är den vi söker!
Vi är en liten, personlig och trevlig tandvårdsmottagning i Flemingsberg med härlig stämning - både bland kollegor och gentemot våra patienter. Nu vill vi utöka vårt team med en engagerad tandhygienist som vill vara med och skapa trygga och positiva upplevelser för våra patienter.

Publiceringsdatum
2026-01-18

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med sedvanliga tandhygienistuppgifter såsom:
Undersökningar och behandlingar
Förebyggande tandvård
Patientutbildning och rådgivning
Samarbete med tandläkare och övrig personal

Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett varmt och professionellt bemötande
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs i en lugn och personlig arbetsmiljö
Gärna bidrar till god stämning i teamet

Erfarenhet är meriterande men vi välkomnar även nyexaminerade att söka.
Vi erbjuder:
En mysig och trivsam arbetsplats
Trevliga och lojala patienter
Ett litet, sammansvetsat team
Flexibilitet kring arbetstid (heltid/deltid enligt överenskommelse)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: Info@kavadental.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vanje AB (org.nr 556864-3398)

Arbetsplats
Kava Dental syd

Jobbnummer
9690111

Prenumerera på jobb från Vanje AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vanje AB: