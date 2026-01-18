Tandhygienist
2026-01-18
Är du tandhygienist och letar efter en arbetsplats där trivsel, kvalitet och omtanke står i centrum? Då kanske du är den vi söker!
Vi är en liten, personlig och trevlig tandvårdsmottagning i Flemingsberg med härlig stämning - både bland kollegor och gentemot våra patienter. Nu vill vi utöka vårt team med en engagerad tandhygienist som vill vara med och skapa trygga och positiva upplevelser för våra patienter.

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med sedvanliga tandhygienistuppgifter såsom:
Undersökningar och behandlingar
Förebyggande tandvård
Patientutbildning och rådgivning
Samarbete med tandläkare och övrig personal
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett varmt och professionellt bemötande
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs i en lugn och personlig arbetsmiljö
Gärna bidrar till god stämning i teamet
Erfarenhet är meriterande men vi välkomnar även nyexaminerade att söka.
Vi erbjuder:
En mysig och trivsam arbetsplats
Trevliga och lojala patienter
Ett litet, sammansvetsat team
Flexibilitet kring arbetstid (heltid/deltid enligt överenskommelse)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: Info@kavadental.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Vanje AB
Arbetsplats
Kava Dental syd

Jobbnummer
9690111