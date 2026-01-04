Tandhygienist

Tandvårdscentrum i Eskilstuna AB / Tandsköterskejobb / Eskilstuna
2026-01-04


Välkommen till en klinik i centrala Eskilstuna där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.

Vi är två tandläkare, en tandhygienist och 2 tandsköterskor. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Våran tandhygienist har gått i pension och därmed annonseras denna tjänst ( provanställning i 6 månader) som går över till fastanställning.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panorama-rum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandhygienistutbildning
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@tandvardscentrum.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandvårdscentrum i Eskilstuna AB (org.nr 559124-4248)
Fristadstorget 8 (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Kontakt
Arbetsledare
Karoleen Raundusi
info@tandvardscentrum.com
01621200

Jobbnummer
9668332

