Tandhygienist
2026-01-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Köping
Välkommen till en klinik i centrala Eskilstuna där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.
Vi är två tandläkare, en tandhygienist och 2 tandsköterskor. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Våran tandhygienist har gått i pension och därmed annonseras denna tjänst ( provanställning i 6 månader) som går över till fastanställning.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panorama-rum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandhygienistutbildning
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@tandvardscentrum.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdscentrum i Eskilstuna AB
(org.nr 559124-4248)
Fristadstorget 8 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Kontakt
Arbetsledare
Karoleen Raundusi info@tandvardscentrum.com 01621200 Jobbnummer
9668332