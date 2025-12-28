Tandhygienist 100 %

Allmäntandvården Helsingborg AB / Tandsköterskejobb / Klippan
2025-12-28


Vi söker dig som är tandhygienist som kan jobba 100% alt. deltid i en ny växande tandvårdsklinik med fräscha behandlingsrum och senaste utrustning. Vi erbjuder flexibla arbetstider.
Allmäntandvården Klippan ligger 50 m från Klippans centrum på Storgatan 26. Kliniken är etablerad och är väl anpassat med tre stora fräscha behandlingsrum, panoramaröntgen, steril och nyrenoverad reception och väntrum. Kliniken erbjuder alla typer av tandvård. Vi är vana att arbeta i team samt delegering. Kliniken är känd för sin vänliga bemötande samt kvaliteten patienten får och därmed ökar antalet nöjda patienter samt nya patienter skriver in sig månad efter månad.
Våra krav är följande:
Legitimerad tandhygienist
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Punktlig och målmedveten
Deltid patientarbete
Deltid assistera tandläkare
Datorvana
Professionellt bemötande
Flexibel och ha lätt att samarbeta i team
Bor Klippan med umgänge
Sträva efter att utveckla verksamheten
Sätter patienten i fokus

Sysselsättningsgrad, anställnings uppstart samt lönen är förhandlingsbart. Du är Välkommen att skicka din ansöka till oss så återkommer vid med svar.
Ansökan mejlas till : batoul@allmantandvarden.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
batoul@allmantandvarden.se
E-post: batoul@allmantandvarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allmäntandvården Helsingborg AB (org.nr 559401-1065)
Storgatan 26 (visa karta)
264 33  KLIPPAN

Kontakt
Ahmad Shebel
ahmad@allmantandvarden.se
0721999699

Jobbnummer
9664172

