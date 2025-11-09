Tandhygienist/-sköterska
Vill du arbeta på en klinik där kvalitet, samarbete och digital utveckling står i centrum?
Baltzar Tandvård är en privat specialistklinik inom oral protetik och parodontologi i hjärtat av Malmö. Vi söker en engagerad tandhygienist, eller en driven och flexibel tandsköterska med intresse för specialisttandvård, som vill bli en del av vårt drivna team.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med både egen patientbehandling, assistans, steril- och receptionsarbete samt administrativa uppgifter. Du arbetar nära våra specialister i en klinik med eget tandtekniskt laboratorium och fullt digitalt arbetsflöde.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till fast anställning för rätt person. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
