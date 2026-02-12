Takvårdare Uppsala
Takvårdare sökes - Uppsala
Eyes4work söker nu, för kunds räkning, takvårdare till uppdrag i Uppsala med omnejd. Vi söker dig som är arbetsvillig, positiv, samarbetsvillig, bekväm med arbete utomhus och inte höjdrädd.
Företaget arbetar med professionell rengöring och underhåll av tak och fasader. Arbetet utförs utan högtryckstvätt och med skonsamma metoder samt anpassade verktyg för att säkerställa lång hållbarhet och god kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:
Rengöring av tak och fasader från mossa, alger och lav
Behandling med miljövänligt bekämpningsmedel
Tömning av hängrännor
Byte av trasiga takpannor
Städning och bortforsling av avfall efter avslutat arbete
Arbetet sker i team om två personer. Du utgår från Västernorrland och arbetar utomhus i varierande väderförhållanden. Tjänsten innebär arbete på höjd.
Krav:
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av arbete på tak och/eller fasader
Erfarenhet av fysiskt arbete utomhus
Anställningsform
Heltid
Dagtid
Rekrytering sker löpandeSå ansöker du
Ansök via Platsbanken eller skicka in din intresseanmälan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Eyes4work. Det går bra att lämna din ansökan på vårt kontor i Uppsala. Adress: Thunmansgatan 8, 754 21 Uppsala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220537-1839052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
