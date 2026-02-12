Takvårdare Uppsala

Eyes4work AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Uppsala
2026-02-12


Takvårdare sökes - Uppsala
Eyes4work söker nu, för kunds räkning, takvårdare till uppdrag i Uppsala med omnejd. Vi söker dig som är arbetsvillig, positiv, samarbetsvillig, bekväm med arbete utomhus och inte höjdrädd.
Företaget arbetar med professionell rengöring och underhåll av tak och fasader. Arbetet utförs utan högtryckstvätt och med skonsamma metoder samt anpassade verktyg för att säkerställa lång hållbarhet och god kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:

Rengöring av tak och fasader från mossa, alger och lav

Behandling med miljövänligt bekämpningsmedel

Tömning av hängrännor

Byte av trasiga takpannor

Städning och bortforsling av avfall efter avslutat arbete

Arbetet sker i team om två personer. Du utgår från Västernorrland och arbetar utomhus i varierande väderförhållanden. Tjänsten innebär arbete på höjd.
Krav:

B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:

Fallskyddsutbildning

Erfarenhet av arbete på tak och/eller fasader

Erfarenhet av fysiskt arbete utomhus
Anställningsform

Heltid

Dagtid

Rekrytering sker löpande

Så ansöker du
Ansök via Platsbanken eller skicka in din intresseanmälan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Eyes4work. Det går bra att lämna din ansökan på vårt kontor i Uppsala. Adress: Thunmansgatan 8, 754 21 Uppsala

Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220537-1839052".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eyes4work AB (org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Thunmansgatan 8 (visa karta)
754 21  UPPSALA

Arbetsplats
Eyes4Work

Jobbnummer
9739328

