Takläggare

Friman, Isa / Takmontörs- och golvläggarjobb / Botkyrka
2025-12-27


Publiceringsdatum
2025-12-27

Om företaget
Vi är ett växande företag inom takläggning som fokuserar på rivning och omläggning av tak. Vi lägger fullt fokus på kvalitet, noggrann planering samt effektiv produktion.
Vi är ute på våra projekt kl 07-15
Här får du 210kr i timmen
Ledig, Lördag & Söndag
Trevliga kollegor
Schyssta villkor och förmåner

Vi söker dig som är
Minst 3 års erfarenhet inom takläggning
Manuellt B-körkort
Självgående och kvalitetsmedveten
Driven och stolt över ditt hantverk

Dina arbetsuppgifter
Rivning av tak
Omläggning med papp, tegel, betongpannor och plåt
Säkerhetsarbete enligt rutiner
Effektivt samarbete i team
Ett gott humör

Varför jobba med oss?
Hög timlön: Du får bra betalt för varje arbetad timme.
Möjlighet till heltids fast anställning: För rätt person med rätt kunskap finns god möjlighet att få fast anställning
Utveckling: Du får arbeta med olika typer av tak (papp, tegel, betong) och växa i yrket.
Produktivitet: Vi strävar alltid efter utmaningar och med det tillkommer det alltid en känsla av utveckling och nöjdhet hos alla våra medarbetare.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: stratos.kaiafas03@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takläggare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Friman, Isa, https://scalltjanst.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Friman Isa

Kontakt
Projekt Ansvarig
Stratos Kaiafas
stratos.kaiafas03@gmail.com
0700745606

Jobbnummer
9664044

