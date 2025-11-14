Takläggare
2025-11-14
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
DW TAK & BYGG AB söker takläggare!
Vill du arbeta i ett seriöst företag som värdesätter kvalitet, ordning och bra arbetsmiljö?
Vi på DW TAK & BYGG AB söker nu erfarna takläggare som vill bli en del av vårt växande team i Stockholmsområdet!
Om tjänsten
Som takläggare hos oss arbetar du med takbyten, renoveringar och tillhörande plåtarbeten.
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har fokus på att leverera riktigt bra resultat - varje gång.
Dina arbetsuppgifter
Takläggning på villor och mindre fastigheter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av takläggning eller byggbranschen
Är noggrann, ansvarsfull och gillar att jobba utomhus
Trivs med teamwork men kan också arbeta självständigt
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Möjlighet till tjänstebil för rätt person
God arbetsmiljö och ordning på arbetsplatserna
Arbete året runt - inte bara säsongsjobb
Ett stabilt företag med bra rykte och nöjda kunder
Om oss
DW TAK & BYGG AB är ett etablerat byggföretag i Stockholm som arbetar med tak- och fasadrenoveringar.
Vi har starkt fokus på kvalitet, nöjda kunder och stolthet i det vi gör. Hos oss får du arbeta med ett engagerat team där alla drar åt samma håll.
Ansökan:
Skicka ditt CV eller en kort beskrivning av dig själv till info@dwtak.se
Märk mejlet med "Takläggare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@dwtak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dw Tak Och Bygg AB
(org.nr 559028-7347)
Lövhagsvägen 14 (visa karta
)
177 58 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DW Tak AB Jobbnummer
9606320