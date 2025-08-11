Tågstädare Karlstad (kväll/natt)
Sodexo AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2025-08-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Nacka
, Sunne
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Vill du jobba i ett globalt företag med flera utvecklingsmöjligheter och där fokus ligger på att bidra till människors livskvalitet? Som arbetsgivare gör vi det genom att till exempel erbjuda kollektivavtal, friskvårdspeng, ergonomiska arbetsredskap och olika utbildningar. Just nu söker vi tågstädare med placering i Karlstad.
Är du den vi letar efter?
Till Sodexo Transport söker vi städare som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete. Arbetstid är kväll/natt.
Som städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.
Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat serviceyrke
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Din ansökan vill vi ha senast 20250830.
Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: anna-maria.eden@sodexo.com
.
att alla medarrbetare i Sodexo behöver göra en identitetsvalidering.
Sista ansökningsdag 20250830.
Välkommen med din ansökan!
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Här kan du se en video med en av våra fantastiska medarbetare, Betty, och vad hon tycker om att arbeta som städare av tåg: LÄNK
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453558