Rekryteringskonsult 360 till Invici Stockholm
TNG Group AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-05-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Invici söker en affärsdriven rekryteringskonsult i Stockholm för en 360 roll inom ekonomi, rekrytering och interim.
Vill du ta nästa steg i en affärsnära 360 roll där rekrytering står i centrum? Som rekryteringskonsult hos Invici i Stockholm får du helhetsansvar för kund, kandidat och leverans inom ekonomi, med interim som en viktig del av erbjudandet. Här får du arbeta nära beslutsfattare, bygga långsiktiga kundrelationer och driva träffsäkra rekryteringsprocesser från första dialog till lyckad matchning. Du blir en del av en specialistaktör med stark entreprenörsanda, moderna arbetssätt och högt engagemang för framtidens kompetens inom ekonomi, BI och AI.
Ditt anställningserbjudande
Hos Invici får du en plattform där du kan utveckla både din affär och ditt rekryteringshantverk. Rollen passar dig som vill ha stort mandat, nära kunddialoger och möjlighet att bygga vidare på ett eget nätverk inom ekonomi. Du arbetar med moderna rekryteringsverktyg, kompetensbaserade metoder och ett erbjudande som omfattar både rekrytering och interim. Här finns frihet under ansvar, hybridarbete och flexibilitet, samtidigt som du omges av kollegor med hög energi, stark sammanhållning och tydligt affärsfokus. Du får en roll där prestation märks, initiativ uppskattas och där du kan växa vidare i en miljö med korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2026-05-31Arbetsuppgifter
Det här är en 360 roll där du ansvarar för hela kedjan, från att skapa affärsmöjligheter till att leverera rätt kandidat eller konsult till kund. Tyngdpunkten ligger på rekrytering, samtidigt som interim är en naturlig och viktig del av din vardag.
• Driva nyförsäljning och utveckla affärer inom rekrytering och interim
• Bygga, vårda och vidareutveckla kundrelationer inom ekonomiområdet
• Identifiera kundbehov, genomföra behovsanalyser och ta fram kravprofiler
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen, från uppstart till tillsättning
• Arbeta aktivt med search via LinkedIn, nätverk och relevanta kandidatkanaler
• Genomföra kompetensbaserade intervjuer och använda testverktyg, exempelvis Alva Labs
• Presentera kandidater, ta referenser och kvalitetssäkra matchningar
• Agera rådgivande partner till kunder i frågor som rör kompetens, marknad och rekrytering
• Arbeta med interimuppdrag, inklusive matchning, uppföljning och konsultrelationer
• Som konsultchef coacha konsulter i uppdrag och säkerställa en hög leveranskvalitet
• Hantera flera parallella processer med struktur, tempo och hög kvalitet
Värt att veta
Du utgår från Invicis kontor vid Hötorget i Stockholm. Här sitter du tillsammans med cirka 60 kollegor från Invici och systerbolagen, vilket ger dig både närheten i ett mindre team och energin från en större gemenskap.
Kulturen präglas av entreprenörskap, affärsdriv, prestigelöshet och korta beslutsvägar. Här gillar man att göra affärer, fira framgångar och hjälpa varandra framåt. Du får möjlighet till hybridarbete och flexibilitet i hur du planerar din vardag, med tydligt fokus på resultat, kvalitet och långsiktiga relationer.
Förmåner som erbjuds är bland annat centralt kontor, friskvård, flextid och goda möjligheter att få ihop livspusslet.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av försäljning, rekrytering eller konsultaffärer och som trivs i en roll där du själv driver affären framåt. Du har tidigare arbetat i en 360 roll eller i en liknande roll där du kombinerat kundansvar, rekrytering och leverans. Erfarenhet av att rekrytera ekonomer är viktig, och det är meriterande om du även har arbetat med interim eller konsultuthyrning inom ekonomiområdet.
Du är trygg i hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och search till intervju, kandidatpresentation och referenstagning. Du har erfarenhet av kompetensbaserade intervjuer, testverktyg och search via LinkedIn. Vi ser gärna att du har ett etablerat och aktuellt kundnätverk, samt en god förståelse för ekonomifunktioners behov och utmaningar.
Som person är du resultatorienterad, proaktiv och relationsskapande. Du har lätt för att skapa förtroende hos både kunder, kandidater och konsulter, och du trivs med att arbeta i ett högt tempo där flera processer pågår samtidigt. Du är strukturerad, affärsmässig och nyfiken på hur digitala verktyg, AI och nya arbetssätt kan utveckla både rekrytering och kundernas verksamheter.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Invici AB Kontakt
Regionchef TNG Nordost
Annika Jepsson annika.jepsson@tng.se 0767225062 Jobbnummer
9937894