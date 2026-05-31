Personlig assistent till aktiv kille på Lidingö
2026-05-31
Vill du göra verklig skillnad - varje dag? Bli personlig assistent till en härlig kille på Lidingö
Nu letar vi efter dig som vill jobba som personlig assistent till en 18-årig kille med mycket liv runt sig. Han bor tillsammans med sin familj på Lidingö och har assistans under all tid utanför skolan - vilket betyder att dina arbetspass blir på kvällar, nätter och helger. Till hösten finns en stor möjlighet att få arbeta ytterliggare och då dagtid måndag-fredag.
Vem är du?
Vi tror att du:Har ett stort hjärta och ett lugnt bemötande
Gärna har erfarenhet av epilepsi och autism
Har jobbat med barn eller inom assistans tidigare (superplus!)
Trivs med att arbeta i någons hem och vara en viktig del av vardagen
Är i god fysisk form, då kunden är väldigt aktiv.
Körkort? Inget krav!
Deltid
Kvällspass från ca 16:00
Nätter (med jour en del av passet)
Helger och ibland dagtid under lov/lediga dagar
Från hösten finns möjlihet att jobba dagtid måndag-fredag
Det här får du hos ossVi tar hand om våra assistenter - på riktigt!
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Stöd, gemenskap och en arbetsplats där du räknas
Bra att veta
Om du går vidare i processen behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Du behöver också kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige.
Känns det här som något för dig?
Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team - och göra skillnad på riktigt, varje dag!
Vi frågor eller funderingar maila till ansvarig chef. Stina Wikström, stina.wikstrom@godassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9937897