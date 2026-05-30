Senior Apputvecklare Remote I Sverige
Senior Apputvecklare – Cross-platform
FULLY REMOTE I SVERIGE.
Om rollen
Vi fortsätter att investera i mobilupplevelsen och söker nu en Senior Apputvecklare. Du får ett övergripande tekniskt ansvar för våra mobilapplikationer och blir en nyckelperson i hur vi bygger vidare på en stark och hållbar mobilplattform.
Vi har redan flera appar live och planerar att lansera fler framöver. Rollen innebär tydligt tekniskt ägarskap – från arkitektur och tekniska beslut till att sätta best practice för hur våra appar utvecklas, skalas och förvaltas.
Målet är att skapa mobilprodukter som kan mäta sig med de bästa apparna inom iGaming globalt. Du arbetar nära produkt och affär samtidigt som du självständigt driver riktning och säkerställer en stabil teknisk grund för fortsatt tillväxt.
Dina ansvarsområden
• Äga arkitektur och teknisk struktur för våra cross-platform-applikationer
• Driva utvecklingen av nya appar samt vidareutveckla befintliga produkter
• Etablera best practice inom app-utveckling, releaseprocesser och kodkvalitet
• Säkerställa hög prestanda, stabilitet och skalbarhet i våra appar
• Ta tekniska beslut kring paket, arkitekturmönster och plattformsintegration
• Arbeta nära produktteam för att omsätta affärsbehov till robusta tekniska lösningar
• Säkerställa att appar uppfyller krav från ansvariga myndigheter i relevanta jurisdiktioner
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet av app-utveckling i produktion, gärna cross-platform
• Har djup förståelse för ditt ramverks ekosystem av paket och verktyg
• Har erfarenhet av att ta tekniskt ansvar för appar med många aktiva användare
• Har god förståelse för mobilarkitektur, state management (exempelvis Bloc, Riverpod eller liknande) och testning
• Har erfarenhet av API-integrationer, backend-kommunikation och realtidsdata
• Förstår plattformsspecifika krav för både iOS och Android, inklusive App Store- och Play Store-processer
• Är självgående och bekväm med att äga en mobilplattform från grunden
Meriterande
• Erfarenhet från iGaming, fintech eller andra reglerade digitala produkter
• Erfarenhet av native-utveckling i Swift eller Kotlin som komplement till cross-platform-utveckling
• Erfarenhet av appar med höga krav på prestanda, stabilitet och hög trafik
• Erfarenhet av att bygga mobilplattformar i snabbväxande konsumentprodukter
• Att du har anammat AI som ett stort hjälpmedel i arbetet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Skicka CV + Engelskt CV direkt till mailen.
E-post: quality@kamlincareers.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369)
Askebygatan 4 (visa karta
)
602 35 NORRKÖPING Kontakt
Founder
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com 0793194276 Jobbnummer
